Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il viaggio di nozze a 4 mesi dal sì: «La nostra luna di miele banale». Ecco dove si trovano: le foto

«Finalmente la nostra luna di miele...». A 4 mesi dal matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta, partono per «Il viaggio di nozze banale». E sono loro stessi a dirlo ai fan sui social. Da quell'indimenticabile 27 agosto quando la regina dello stile libero e il suo allenatore si sono detti sì nella splendida cornice della chiesa di San Zaccaria a Venezia, sono passati 4 mesi e finalmente è tempo anche per loro per partire per la tanto desiderata luna di miele.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, neosposi sul red carpet a Venezia

Federica Pellegrini, il viaggio di nozze con Matteo

Mare cristallino, costume rosso e un abbrozzatura che non c'è ma arriverà: «Finalmente la nostra luna di miele... (quella banale, qualcuno capirà)... Si siamo un po’ bianchini». Parlando di luna di miele banale, la campionessa di nuoto fa riferimento al "primo viaggio di nozze", quello in Turchia come concorrenti di Pechino Express. Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Siete bellissimi, buon divertimento». C'è chi pensa di riconoscere quelle acque cristalline: «Maldive?». E chi ci scherza su: «Sei nella tua Venezia?». Poco fa, Fede avrebbe accontentato i follower rivelando "a modo suo" la meta da sogno: in una story il marito Matteo appare con la maglietta "Maldives". I fan dunque avevano indovinato, l'album del viaggio di nozze colleziona un boom di like sui social.