La nuotatrice azzurra Federica Pellegrini, che quest'anno si è ritirata dalle gare, si è tuffata in mare a Sabaudia per dire addio al 2021 e salutare il 2022. "31/12/2021... Il bagno ci sta…(e i miei urletti insopportabili)" ha scritto su Instagram Pellegrini, pubblicando foto e video della sua impresa di Capodanno con un costume dorato, come vuole la tradizione dell'ultimo dell'anno. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE