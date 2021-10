Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino: «C'è stato qualche bacio». E la campionessa riceve il Tapiro di Striscia la notizia»

Venerdì 15 Ottobre 2021, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 19:15

Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino, tra frecciatine e presunti flirt, continuano a fare notizia. La campionessa di nuoto questa sera sarà protagonista a Striscia la notizia su Canale 5 e riceverà il suo ottavo Tapiro d'oro. Di fronte a Valerio Staffelli ha parlato del suo ex collega Rosolino, con il quale nei giorni scorsi era nata una polemica. «Buongiorno! A quanto leggo dai giornali a qualcuno rode il culo... Eh eh, se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte», aveva risposto la Pellegrini all'intervista di Rosolino che di lei aveva detto che «è sempre stata collocata su un piedistallo».

APPROFONDIMENTI SPORT Foto LOVE STORY Video FINE DELL'AMORE Ambra Angiolini, lacrime in diretta radio dopo la rottura con... ITALIA UNO Le Iene, da Elodie a Federica Pellegrini: chi sono le 10 donne... PERSONE Federica Pellegrini a Verissimo sull'addio al nuoto:... VERISSIMO Federica Pellegrini a Verissimo: «Sono pronta a diventare...

Federica Pellegrini e Rosolino: «C'è stato qualche bacio»

Ma tra i due è davvero successo qualcosa in passato? A rivelarlo è la stessa nuotatrice che a Striscia ha ammesso: «Ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis». «C’è stato un flirt tra voi?», le chiede Valerio Staffelli. «Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio», ammette per la primissima volta la campionessa. «Ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26», conclude.