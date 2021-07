Pellegrini, amore e Olimpiadi: la sua storia con il coach Matteo Giunta

Giovedì 29 Luglio 2021, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 13:11

Era la sua quinta finale consecutiva alle Olimpiadi nei 200 stile libero e lei, Federica Pellegrini, è la prima donna della storia a raggiungere un risultato di questa portata. Un record che si realizza a Tokyo con un settimo posto e che per lei, per noi, vale come una gara vinta. Tra le lacrime si è così chiusa la sua ventennale storia olimpica, ma il meglio, forse, deve ancora venire. Dopo la gara infatti è stata resa ufficiale la sua relazione con il coach Matteo Giunta: "Un grande allenatore, ma anche uno splendido compagno di vita", ha detto Federica di lui. Matrimonio in vista? Ecco cosa sappiamo sulla love story tra Federica Pellegrini e il suo fidanzato.