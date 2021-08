Mercoledì 25 Agosto 2021, 12:15

La vista sul Golfo di Napoli, colazione, e poi dritta in piscina. Alla Scandone attendono tutti lei, la Divina: Federica Pellegrini. È il capitano dell'Aqua Centurions, la squadra che domani farà il suo esordio alla Isl 2021 di Napoli. Nella serata di lunedì è stata accolta all'hotel Nh Panorama con una vera e propria passerella di palloncini: una scritta d'oro «Divina».

Poi, ovviamente, è stato il momento di andare in piscina, provare l'acqua della Scandone, quella che da domani sarà teatro delle gare della Isl. In mattinata Federica si è dedicata all'allenamento lì, ma con un piccolo e gradito fuori programma. Sì, perché la Pellegrini è diventa madrina per un giorno della Gevi Napoli Basket. La graditissima sorpresa è arrivata ieri alle 18,10, quando stava per cominciare l'allenamento della squadra.

La divina e le gara

Dal tunnel è sbucata la divina Federica che si stava allenando nella sala pesi del Palabarbuto con il suo allenatore-fidanzato Matteo Giunta. È stato Gianluca Vigliotti, responsabile della comunicazione del club azzurro, ad avere la prontezza di invitarla subito in campo per una foto con la squadra. Lei non si è tirata indietro, anzi, e con grandi sorrisi ha anche urlato «Forza Napoli Basket» assieme ai giocatori. Un piccolo break all'interno di una prima giornata di lavoro molto intensa, dopo la piscina della mattina, infatti, la palestra nel pomeriggio, per alternare i due tipi di allenamento e farsi trovare pronta in vista delle prossime gare oramai alle porte.

Su Instagram

Come di consueto, poi, la Pellegrini ha documentato la sua giornata nelle storie su Instagram. Dal risveglio vista mare dalla sua camera dell'hotel, all'arrivo in piscina dove ha incontrato il resto della squadra per l'allenamento, fino agli esercizi in palestra con la compagna dell'Aqua Centurions Martina Carraro. Serata, invece, dedicata al relax. La Divina, infatti, si è concessa una pizza in compagnia di tutto il resto della squadra da I Fratelli la Bufala: il modo ideale per staccare un attimo le batterie, mettere da parte gli allenamenti e le gare e dedicarsi solo ed esclusivamente all'unione dello spogliatoio.