Federica Pellegrini è incinta? La verità sul "pancino" sospetto e sul viaggio in Puglia

Federica Pellegrini non era in Puglia per l'addio al nubilato e udite, udite... pare non sia neanche incinta. Sono ormai giorni che non si parla di altro: bebè in arrivo per la campionessa? Il gossip è partito tutto da una foto che la Pellegrini ha pubblicato su Instagram in cui si mostrava in Sicilia con il futuro marito Matteo Giunta in costume da bagno con un pancino sospetto. E via ai rumors. Ma oggi esce la verità.

Federica pellegrini, la verità del viaggio in Puglia

Federica, ancora in Puglia vuole raccontare cosa è successo. «Non era il mio addio al nubilato. Ma vi pare che saremo state così tranquille?». Il matrimonio previsto per agosto è ormai prossimo e la sposa con le damigelle erano scese nel tacco del bel paese per «un'importante prova abito». Ironizza la nuotatrice: «Ma vi pare che se fosse stato il mio addio al nubilato saremo state così composte?».

L'ex nuotatrice è incinta?

La festa ci sarà ma non si sa ancora né dove né quando. Intanto le storie della campionessa proseguono e sembrano proprio voler spegnere velatamente un chiacchiericcio che si era acceso. «Ho iniziato oggi la dieta perché in questi giorni mi sono lasciata un po' andare». Ecco quindi che la risposta alla domanda sembra arrivare: Fede non è incinta. Almeno così pare. Non ha mai negato di voler diventare mamma: «Spero che con i geni buoni dell’una e dell’altro, qualcosa di buono uscirà» aveva rivelato in riferimento alla relazione con Matteo Giunta.