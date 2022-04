Federica Pellegrini è incinta? In vacanza con Matteo Giunta spunta il "pancino" sospetto

Federica Pellegrini è incinta? Nessun annuncio ufficiale (per il momento), ma ai follower non è sfuggito il dettaglio del pancino, che sembra spuntare dal costume in una foto postata su Instagram. In attesa delle nozze con il suo Matteo che si terranno il prossimo agosto e si preannunciano come l'evento "rosa" dell'anno, la coppia si è concessa una vacanza in Sicilia, tra Agrigento e Sciacca. L'ex nuotatrice, sempre molto attiva sui social, ha postato alcune foto con un costume intero, che a molti è sembrato rivelare la lieta notizia.

L'intenzione dei due di allargare la famiglia non è mai stata un mistero. «Spero che con i geni buoni dell’una e dell’altro, qualcosa di buono uscirà», ha detto Federica in un'intervista. E anche Matteo Giunta è dello stesso avviso. Adesso che la carriera della nuotatrice può definirsi conclusa, il passo sembra scontato.