Federica Panicucci extralusso a Milano: a passeggio con la Ferrari insieme al fidanzato

Un amore quello fra Federica Panicucci e Marco Bacini che corre in Ferrari. La Panicucci dopo aver messo fine al suo matrimonio col deejay Mario Fargetta, da cui sono nati i figli Sofia e Mattia, si è fidanzata con l’amico e da qualche tempo socio in affari nel campo dell'abbigliamento Marco Bacini.

Federica Panicucci via da Mattino 5? Chi sarà la conduttrice che potrebbe sostituirla?



La coppia, ormai inseparabile, è stata fotografata da “Diva e donna” durante una passeggiata per le strade di Milano a bordo di una fiammante Ferrari con Bacini che da cavaliere aiuta la conduttrice di “Mattino Cinque” a scendere dalla macchina una volta arrivati a destinazione.



La Panicucci, di solito molto riservata sulla sua vita privata, ha comunque parlato del suo nuovo compagno: “L’amore per Marco – ha fatto sapere in un’intervista - mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta".

Ultimo aggiornamento: 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA