Federica Nargi, Capodanno in bikini alle Maldive: gli scatti in spiaggia infuocano il web

Capodanno alle Maldive per Federica Nargi che delizia i suoi follower posando in bikini con un fisico mozzafiato.

Federica Nargi in costume alle Maldive

Bikini arancione e sorriso smagliante, Federica Nargi si gode gli ultimi soli del 2021 in compagnia di Alessandro Matri e delle loro due figlie. La coppia si è rifugiata alle Maldive per una fuga romantica dalla città.

L'ex velina non perde occasione per mostrare il suo fisico da urlo e si lascia fotografare in spiaggia davanti a panorami paradisiaci. L'armonia sembra regnare nella famiglia Matri. Nozze nell'aria? Chissà, forse il 2022 sarà l'anno gusto per dirsi il fatidico sì.