Domenica 14 Maggio 2023, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 21:08

Non tutti forse l'hanno notato, ma c'è un dettaglio che caratterizza le conduzioni di Fabio Fazio. È il microfono "gelato". Stiamo parlando dei dispositivo audio che deve essere impugnato, rispetto a quelli che vengono applicati ai vestiti e sono noti con il nome di "lavalier". Bene. Nelle recenti trasmissioni il giornalista utilizza solo questo tipo di strumento. Una svolta dell'ultimo periodo, visto che di foto con i microfoni da bavero ce ne sono diverse che circolano in rete. Quale il motivo? Va ricercato nella salute dell'autore di Savona.

L'intervento chirurgico

Il 7 marzo 2021 Fabio Fazio è assente alla puntata di Che tempo che fa. E non è perché ha il Covid. In collegamento da casa, lascia la scrivania a Luciana Littizzetto. Un'operazione non gli ha permesso di essere presente negli studi. "La cosa è stata un pochino più impegnativa di quello che mi aspettavo - dice in diretta -, comunque è un intervento, per fortuna lo spavento è passato. Quando si va a toccare la gola e la trachea bisogna stare attenti, il medico mi ha prescritto di stare 15 giorni lontano da te", dice rivolgendosi alla collega.

La svolta

È da quel momento che il conduttore non usa più il microfono che si può applicare sui vestiti. Se per vezzo o per salute, non è dato saperlo (e poco interessa). Ormai fa parte del suo modo di lavorare, per occupare le mani. Secondo alcuni, anche un mezzo per concentrarsi meglio.