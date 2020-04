Favole al telefono 2020, Theodora chi-ama Rodari: testimonial Margherita Buy

La pandemia non ferma i Dottor Sogni che, non potendo portare un sorriso in corsia, rallegreranno i bimbi ricoverati con delle favole al telefono. Da martedì 14 aprile al via “Favole al telefono 2020: Theodora chi-ama Rodari”, un progetto della Fondazione Theodora Onlus, che da 25 anni si prende cura, attraverso il gioco, l’ascolto e il teatro delle emozioni dei bambini ricoverati in 160 ospedali di 8 paesi nel mondo . A quarant’ anni dalla morte e nel centenario della nascita, la straordinaria fantasia e l’intelligenza di Gianni Rodari, scrittore pedagogista, giornalista e poeta, rivivranno attraverso le voci dei Dottor Sogni, artisti professionisti, formati per intervenire in reparti ospedalieri pediatrici di alta complessità. Testimonial dell’iniziativa l’attrice Margherita Buy che ha voluto mandare un videomessaggio a tutti i bambini che trascorrono questi complicati giorni proprio in ospedale (https://www.youtube.com/watch?v=gMhURah4Jzg). Il progetto, che al momento è previsto fino al 30 aprile, è patrocinato da “100 Gianni Rodari”, calendario ufficiale degli eventi di celebrazione dell’autore la cui sensibilità letteraria e sociale tornerà attraverso i Dottor Sogni. Anche questa volta, la Fondazione Theodora, è riuscita a trovare un modo speciale per augurare la buonanotte ai piccoli ricoverati.

