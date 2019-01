Fausto Brizzi, nuova compagna dopo il caso molestie e la separazione dalla moglie: ecco chi è

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 16 gennaio, le immagini del regista Fausto Brizzi, che ha ritrovato la serenità accanto a una nuova donna dopo la separazione dalla moglie Claudia Zanella, seguita alle accuse, ora archiviate, di molestie sessuali che diverse attrici avevano mosso contro di lui.



La giovane bionda che nelle foto pubblicate da Chi abbraccia e bacia il regista si chiama, ex olimpionica e pluricampionessa italiana di lancio del martello (ha smesso per un infortunio e in seguito alle accuse per elusione dei controlli antidoping da cui poi è stata assolta: prima cosa in comune), oggi consigliera della Fidal e del Coni.Tra loro gli anni di differenza sono 17, ma non sembrano essere un problema per nessuno dei due. Almeno a giudicare dalle prime immagini della coppia, sorpresa a Roma dopo una corsa sul Lungotevere che si è conclusa con un defaticamento molto passionale fatto di baci e carezze trattenute a stento. Per Fausto Brizzi il nuovo anno è iniziato sotto i migliori auspici.

Il fascicolo d’indagine che era stato aperto nei suoi confronti lo scorso aprile in seguito a tre denunce per molestie sessuali sta per essere definitivamente archiviato per “insussistenza dei fatti”. Ma non è tutto: il regista, scrittore e autore cinematografico, che di recente è tornato anche al suo lavoro grazie al film di Boldi e De Sica “Amici come prima”, sembra aver ritrovato la serenità anche in amore.

