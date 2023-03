Manifesto di un filosofo francese apre un dibattito europeo sulla famiglia: «è ancora necessaria?»

Perchè non costruire società basate sulle amicizie strette piuttosto che sui legami familiari? Un giovane filosofo e sociologo francese Geoffroy de Lagasnerie ha pubblicato un manifesto che ribalta totalmente il pensiero tradizionale della famiglia come punto centrale di tutta l'impalcatura sociale e invita i giovani a ribellarsi a questo clichè. Nel manifesto (intitolato Tre) che sta provocando una reazione a catena in Francia (ma non solo) viene chiesta l'azione dei governi per istituire dei ministeri dell'amicizia capaci di ripensare radicalmente il modo in cui finora è sempre stata organizzata la vita dell'uomo.

FAMIGLIA

Geoffroy de Lagasnerie, 41 anni, gay, parte da un assunto personale descrivendo la sua stretta amicizia con altri due scrittori, Didier Eribon e Édouard Louis. I tre amici hanno una interazione fondamentale, mangiando insieme la sera, si parlandosi più volte al giorno, augurandosi la buonanotte e il buongiorno tutti i giorni, definendo il legame di amicizia che hanno come qualcosa di fondamentale e positivo. Una sorta di progetto radicale da replicare per investire in buone amicizie. Ed è qui che De Lagasnerie mette in discussione la cultura imperante, l'insistenza "autoritaria" della società nel dare priorità alle strutture familiari e alle relazioni sentimentali.

Intervistato da France Inter l'intellettuale ha spiegato che il suo libro «nasce da una forma di tristezza e malinconia per come la vita è organizzata socialmente... l'idea che la vita debba svolgersi in cicli: gioventù, studi, formare una relazione, andare a vivere insieme, dormire nello stesso letto, avere figli... Questi sono ruoli istituzionali, ma molte persone si sentono in contrasto con questo tipo di vita e hanno altre aspirazioni. La mia idea era invece quella di scrivere il resoconto di una vita organizzata intorno all'amicizia... per fare dell'amicizia uno spazio di controcultura contro le norme istituzionali che dominano la nostra società».

DIBATTITO

L’idea della famiglia quale primordiale e fondamentale cellula della società e dello Stato, emerge con forza in numerosi documenti internazionali in tema di diritti umani, oltre che in molte Costituzioni nazionali.