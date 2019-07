Frizzi, gli amici insieme per una serata evento in Versilia. «Ciao Fabri»

Da un’idea di Simone Barazzotto, fondatore della Nazionale Basket Artisti, condivisa con Gianluca Pecchini, Direttore Generale della Nazionale Italiana Cantanti e con la supervisione di Fabio Frizzi e di altri grandi amici e colleghi, nasce “Ciao Fabri” la serata evento dedicata a Fabrizio Frizzi che si svolgerà domenica 25 agosto nella suggestiva cornice dell’Arena della Versilia di Cinquale. Una grande festa condotta da Paolo Belli e Daniele Battaglia, all’insegna della musica, della comicità, ma anche e soprattutto della solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto alla “Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro Onlus di Candiolo”, centro di rilievo internazionale presieduto da Allegra Agnelli, che dal 1986, grazie alla generosità di oltre 300.000 donatori privati, opera con lo scopo di offrire un contributo significativo alla ricerca e alla sconfitta del cancro.

Durante la serata verranno assegnati i Premi Fabrizio Frizzi per cinque diverse categorie, che riassumono le grandi passioni di Fabrizio: tv, cinema, musica, sport e teatro. Presidente della giuria incaricata di assegnare i premi sarà Mario Maffucci, storico dirigente dell'intrattenimento di Raiuno, ideatore di trasmissioni di grande successo come “Scommettiamo Che?” e “Domenica In” e Direttore artistico di tanti Festival di Sanremo. Andranno, inoltre, ad impreziosire la serata tantissimi protagonisti della musica, dello sport e del mondo dello spettacolo: tra i primi ospiti confermati, il musicista e showman televisivo Paolo Belli, accompagnato come sempre dalla sua insostituibile Big Band, che porterà all’Arena della Versilia il suo inconfondibile sound per dare vita ad uno spettacolo allegro e dal ritmo contagioso; la bravissima Valeria Solarino; il popolare cantautore Paolo Vallesi, reduce dalla vittoria nella seconda edizione dello show musicale di Raiuno “Ora o Mai Più”; il cantautore bolognese Andrea Mingardi; il comico Marco Marzocca; il conduttore e autore delle esilaranti rassegne stampa satiriche Gianni Ippoliti; la coppia storica di ballerini di “Ballando con le Stelle” Samanta Togni e Samuel Peron; il cabarettista e cantautore Stefano Nosei; l’attore e doppiatore Giorgio Borghetti e tantissimi altri.

LEGGI ANCHE...> Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan torna a sorridere: la sua nuova vita con Stella

Autori della serata saranno Matteo Catalano e Stefano Sarcinelli. «L’anno scorso abbiamo dedicato una partita evento a Fabrizio, per quindici anni appassionato Presidente della Nazionale Basket Artisti. Quest’anno abbiamo deciso di puntare ancora più in alto organizzando una grande serata con lo scopo innanzitutto di riunire tutti i suoi amici e di aiutare la ricerca sul cancro. Gianluca Pecchini della Nazionale Cantanti ha subito sposato la causa e con lui tantissimi altri amici e colleghi di Fabrizio. Ringraziamo di cuore la sua famiglia che sarà con noi quella sera. Siamo contenti perché l’iniziativa ha riscosso fin da subito tantissime risposte positive ma lo saremo ancora di più quando vedremo la gente che tanto ha amato Fabrizio riempire la platea dell’Arena» dichiarano Simone Barazzotto e Barbara Vannucci, presidentessa di ASD Basketartisti.

Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA