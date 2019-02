Fabrizio Frizzi, il commovente post di Rita Dalla Chiesa: avrebbe compiuto 61 anni oggi

Fabrizio Frizzi, il messaggio di Rita Dalla Chiesa nel giorno del suo compleanno. Oggi martedì 5 febbraio Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni e la sua ex moglie ha scelto Instagram per fargli gli auguri, pubblicando la sua foto appesa negli studi della Rai in via Teulada. Frizzi è tragicamente morto il 26 marzo del 2018. Quel giorno tutto il mondo della televisione insieme a l'Italia intera si fermò per la perdita di uno dei personaggi più amati del grande schermo.

«5 febbraio 🌹 Di fronte all’ascensore del terzo piano di via Teulada». Poche parole e una rosa. Questa la scelta di Rita Dalla Chiesa per gli auguri al suo Fabrizio. Un'immagine dal sapore romantico, per un dolore che l'ha colpita nel profondo del cuore. Tanti utenti hanno commentato il post pubblicato su Instagram. E il messaggio a lui dedicato ha un sapore unico e condiviso da tutti: «Quanto manca, Fabrizio, ancora oggi non mi sembra vero. Ha lasciato un vuoto incolmabile e un grande, grandissimo dolore per sempre».





