Fabrizio Corona choc: «Rischio di essere ammazzato»

Fabrizio Corona ha paura di essere ammazzato. Lo ha rivelato in una intervista fiume con Peter Gomez durante La Confessione, il programma in onda su Nove.

Fabrizio Corona non risparmia le sue paure, e parla delle cene di Silvio Berlusconi ad Arcore: «Quando scoppiò il primo Ruby, mi vennero a rubare all'interno dell’ufficio tutti gli archivi fotografici perché si era sparsa la voce che io fossi l'unico ad avere le immagini del famoso Bunga Bunga, di ciò che era successo all'interno». E la voce era fondata, a quanto dice Corona: «Ne avevo na marea», ha rivelato.

Gli scatti delle cosiddette "cene galanti" con protagonista l'ex presidente del Consiglio potrebbero essere un'assicurazione sulla vita per Fabrizio Corona, ma quando Gomez glielo chiede lui risponde secco: «No. La mia assicurazione sulla vita non c’è perché penso che nessuno me la possa dare, anzi, penso di finire presto ammazzato. Ma quello non è un problema. Non mi voglio riferire soltanto a Berlusconi, ma avevo delle cose che avrebbero potuto far cadere governi, mille governi, mille situazioni. Quando poi diventi il numero uno in quel mestiere, ti arriva di tutto».



Ultimo aggiornamento: 13:41

