L'amara profezia di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni: cosa accadrà entro due anni

Giovedì 13 Giugno 2024, 07:10

Di recente Fabrizio Corona ha fatto delle nuove dichiarazioni sull'ipotetico futuro di Chiara Ferragni, immediatamente dopo la separazione da Fedez. “La Ferragni e Fedez di colpo hanno perso una grande fetta di business sul mercato, non di popolarità perché sono al centro di diverse cose al momento. Ma ricordatevi le mie parole su Chiara. Lei entro due o tre anni sarà una sconosciuta e non farà più quello che ha fatto fino ad ora, ha avuto il suo percorso e poi è scesa". Poi, ecco proseguire le previsioni di Corona: "La sua popolarità scenderà e sarà davvero una sconosciuta. Queste sono le mie profezie. O fai il percorso alla Lucarelli, che perennemente, ogni mese entra in una polemica social e cerca la polemica virale e attacca questo e quello. In questo momento la viralità è centrale e serve. I milioni di follower non sono tutto". "Ad esempio c’è Michele Morrone penso sia l’unico che ha 15 milioni di follower e non guadagna dai social. Questo ha fatto un film su Netflix, poi i reality, ha fatto Ballando, era il sosia di tale Fabrizio Corona. Poi ha fatto questo 365 Giorni ed è passato da 20.000 follower ad averne milioni.. Miei sosia? Ce ne sono, uno è Iannone e sta con Elodie”. Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



