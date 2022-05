Fabrizio Corona denunciato per l'evasione dai domicilari, Nina Moric: «Io soldi a lui? Mi deve una cifra a sei zeri»

«Si è trattato di un dissidio tra un ex marito e un’ex moglie, come ne accadono tanti», ha provato a ridimensionare Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona. Sarà, ma chissà in quanti matrimoni finiti devono arrivare i carabinieri per sedare una lite com'è successo, ieri sera, tra l'ex re dei paparazzi e Nina Moric, la modella croata dalla quale ha avuto un figlio.

Sono stati entrambi a chiamare le forze dell'ordine e quando i militari sono arrivati la situazione era tornata alla normalità. Sembra che all'origine del litigio vi fosse una richiesta di restituzione di una somma di denaro da parte di Corona alla Moric. Fabrizio è evaso dai domiciliari, in cui si trova da qualche anno per motivi di salute per scontare diversi reati, e si è presentato sul pianerottolo della ex moglie a Milano. Per questo è stato denunciato proprio dai carabinieri: Corona, infatti, ha sì il permesso per uscire dall'abitazione il venerdì sera ma non per ragioni private.

La lite

Cosa è successo? Lo racconta Nina Moric al Corriere della Sera: «Erano passate le 22 quando ho sentito le urla fuori dalla porta: non so come sia riuscito a salire. A quel punto ho chiamato i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari. Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere. E infatti alle due del mattino se ne sono andati, senza trovare nulla». I soldi di cui parla Fabrizio? «Ma figuriamoci! - dice - Se vogliamo dirla tutta i soldi, e tanti, li deve lui a me: sto parlando di una cifra a sei zeri. E comunque c’è un detto indiano: con i soldi puoi comprare la casa, ma non le persone che ti fanno stare bene dentro la casa. È tutto veramente triste».

La Moric, che ora sta lavorando alla sua autobiografia, racconta anche del difficile rapporto con il figlio Carlos Maria: «Due mesi fa ha deciso di andare a vivere con il padre. Ne sono addolorata, ma so anche che questo è un momento transitorio, passerà. Temo che suo padre lo stia isolando dagli amici e da tutti, compresi i miei genitori e i parenti croati. Il mio augurio per lui è che sia sereno e felice». E con Fabrizio? «Non lo vedo nemmeno più come mio ex marito, non ho nessun legame emotivo nei suoi confronti, né amore né odio. Completa indifferenza: come parlare di un estraneo. Ho tagliato questo cordone ombelicale per il mio bene e adesso mi ha coinvolto in una situazione molto sgradevole per la quale devo procedere con il mio legale».

Sul suo profilo Instagram ha scritto una frase: «Forse dobbiamo smettere di cercare sempre di riparare qualcosa di rotto. Forse si tratta di ricominciare da capo e creare qualcosa di meglio». Lei ci sta provando.