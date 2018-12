Fabrizio Corona e Nina Moric festeggiano Natale insieme, Luigi Favoloso non la prende bene

Sono sempre più frequenti i momenti che Nina Moric trascorre con l'ex marito ​ Fabrizio Corona. I due hanno scelto di festeggiare il Natale in famiglia e ovviamente insieme al figlio Carlos. Luigi Maria Favoloso, compagno della modella croata, sembra non aver reagito bene alla distanza. Su Instagram ha voluto lanciare una frecciatina per palesare il suo stato d'animo e forse la sua delusione.

Fabrizio Corona e Nina Moric, Natale insieme dopo dieci anni con il figlio Carlos

Lasciato solo, ha pubblicato una stories in cui spiega: «Devo dire una cosa, le feste natalizie si passano con le persone che ami. Se qualcuno fa in modo di passarle lontano da voi forse non vi ama». Il pensiero è andato, dunque, alla showgirl che, invece, ha fatto di tutto per passare le festività con il figlio invitando a cena Corona e la madre e regalando a tutti un'atmosfera serena e familiare.

Non si sa bene come siano attualmente i rapporti tra Nina e Luigi. I due hanno attraversato un periodo di crisi subito dopo l'ingresso dell'imprenditore napoletano nella casa del Grande Fratello e dopo un'amicizia giudicata ambigua con alcune delle concorrenti.

Favoloso, che in questi mesi ha fatto di tutto per riconquistare la sua donna, non parla esplicitamente nel filmato, ma in molti sono convinti che la stories sia un messaggio per lei, che gli ha preferito Fabrizio Corona.



Ultimo aggiornamento: 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA