Venerdì 7 Giugno 2024, 00:44 - Ultimo aggiornamento: 01:04

Anche il nome di Fabrizio Coroma è finito sul registro degli indagati della procura di Roma, nell’ambito dell’inchiesta sulle finte accuse di una escort romena, residente a Parma, al capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Il pm Claudia Alberti, che ha ipotizzato per la donna nata nel ‘99 i reati di calunnia e diffamazione, contesta a Corona la diffamazione in relazione all’intervista telefonica pubblicata sul sito dillingernews.it. Nell’audio, la 24enne, che ha anche subito una perquisizione da parte dei carabinieri, raccontava di avere subito uno stalking così pressante da parte di Pellegrini da essere entrata in uno stato di agitazione. E di averlo denunciato in diverse procure, dove si erano consumati gli atti persecutori.

L’AUDIO

La conversazione registrata e pubblicata sul sito di Corona, che la annunciava con toni scandalistici e da mestatore, la donna raccontava di avere aveva avuto vari incontri con il capitano giallorosso a partire da gennaio e che l’uomo aveva cominciato poi a perseguitarla. Per lei era stato anche attivato il codice rosso, visto che aveva effettivamente presentato denuncia in tre procure, Parma, Roma e Avezzano. Secondo le verifiche dei militari, in realtà la ragazza e il calciatore non si sarebbero mai conosciuti. Così, martedì scorso è scattata la perquisizione, eseguita dai carabinieri di Parma.

I pm, dopo le verifiche dei carabinieri del comando provinciale di Roma, hanno già chiesto l’archiviazione della posizione del calciatore. Resta il sospetto che dietro alle accuse della donna ci potesse essere il progetto di tentare un’estorsione ai danni del centrocampista giallorosso.

Nello stesso periodo, infatti, sull’account della moglie di Pellegrini, che stava tra l’altro per avere un bambino, ma anche su quello dello stesso calciatore, erano comparsi decine di commenti postati da utenti anonimi che alludevano proprio al rapporto con una escort: «Ti ricordi quando 5-6 mesi fa hai messo un detective perché pensavi che ti fosse infedele? Hai pensato bene. Ti ricordi quando era in quella villa con gli amici a luglio? L’hai videochiamato e dicevi che ti mancava? Lui era sempre con me. Idem quando eravamo in barca a metà luglio». E infine: «Puoi dire a quell’ossessionato di tuo marito di smetterla con i suoi hacker e lo stalking? Ha già quattro denunce alla polizia».

E ancora: «Dì a tuo marito che le escort si pagano».

E sull’account del capitano: «Futuro vincitore del tapiro di platino, direttamente in prima serata …Le p... si pagano. Lo sai che il sequestro di persona sono un ventina di anni di carcere … che idiota». A scrivere questo commento sotto l’ultimo post di Lorenzo Pellegrini, un altro troll, non riconducile a un profilo reale.

LA REAZIONE

Quando Corona aveva diffuso l’intervista della donna, Pellegrini si era limitato a commentare sui social con un lungo post: «Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto», aveva scritto sul suo profilo Instagram.

E aveva aggiunto: «Non voglio invece sprecare più di tre secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia - aveva aggiunto il calciatore azzurro - Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene». E alla fine, Pellegrini ha avuto ragione.