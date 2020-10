Fabrizio Corona, parla il figlio Carlos dopo le accuse al padre: «Sono tutte cavolate, ho sbagliato io»

Torna sui suoi passi Carlos Maria Corona e spiega i motivi del litigio con il padre Fabrizio in cui era coinvolta anche la madre, Nina Moric. Con un video sul suo profilo Instagram il 18enne ha spiegato come sono andate realmente le cose. «Dopo tutte le cose che sono successe - spiega Carlos - che ho capito che sono tutte cavolate e che ho sbagliato io, perché in quel momento non ero al meglio. Ma è giusto, almeno c'è un errore e lo vedo. Ed è giusto poi non rifarlo più. Quello che voglio è che la mia famiglia stia bene, che mia madre e mio padre stiano bene. Non solo la mia famiglia italiana, ma anche quella croata. I litigi fanno riflettere e devono essere costruttivi».

Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric aveva raccontato nel corso di una videochiamata choc delle violenze subìte da parte del padre e della infondatezza della sua positività al coronavirus. «Vorrei essere sincero su tutto questo - aveva detto Carlos - mi sento una schifezza. Mio padre non ha il coronavirus, è tutta una strumentalizzazione per andare contro mia madre, che io amo da morire». Un video agghiacciante, quello apparso sui social di Nina Moric: «Carlos mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, non a scopo di lucro, ma solo per aiutare un ragazzo che sta vivendo da tre mesi nelle sofferenza. Finalmente è riuscito a raccontare la verità», aveva scritto la modella.

Il figlio di Corona e la Moric aveva smentito dunque la notizia secondo la quale l'ex re dei paparazzi sarebbe risultato positivo al Covid. E poi aveva aggiunto: «Mi verrebbe da prendere e ammazzare tutti ma non lo faccio, devo solo continuare e andare avanti, sono sotto cura di farmaci dallo psichiatra». Quando la Moric gli aveva chiesto se fosse il padre a fargli prendere i farmaci, il ragazzo aveva risposto: «Sì, esatto, lo fa perché ha paura della verità, è un falso e un bugiardo».

Alla domanda della modella, che gli aveva chiesto se Fabrizio Corona lo avesse mai picchiato. Carlos prima aveva risposto di no, poi ci aveva ripensato e aveva detto: «Sì, certo». Il ragazzo ha ammesso di frequentare ancora il padre per un preciso motivo: «Per pietà, perché voglio che cambi, ma non cambia quindi è tutto inutile, non lo asseconderò più. Non ho paura di lui». La vicenda, già sfociata in una denuncia da parte della croata ai danni dell'ex marito, assume adesso contorni davvero preoccupanti, soprattutto per la salute del giovane Carlos.

