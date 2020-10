Fabrizio Corona, Nina Moric pubblica la videochiamata con il figlio Carlos: «Papà non ha il Covid, mi picchia e mi dà psicofarmaci»

Un video agghiacciante è apparso sul profilo di Nina Moric. Protagonista il figlio Carlos, che in una videochiamata racconta alla madre delle violenze da lui subite da parte del padre Fabrizio Corona. Nina Moric scrive: «Carlos mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, non a scopo di lucro, ma solo per aiutare un ragazzo che sta vivendo da tre mesi nelle sofferenza. Finalmente è riuscito a raccontare la verità». Il 18enne appare molto provato, sofferente, ma con fermezza racconta l'accaduto.

«Vorrei essere sincero su tutto questo - afferma Carlos - mi sento una schifezza. Mio padre non ha il coronavirus, è tutta una strumentalizzazione per andare contro mia madre, che io amo da morire». Il figlio di Corona e la Moric smentisce dunque la notizia secondo la quale l'ex re dei paparazzi sarebbe risultato positivo al Covid. E poi aggiunge: «Mi verrebbe da prendere e ammazzare tutti ma non lo faccio, devo solo continuare e andare avanti, sono sotto cura di farmaci dallo psichiatra». Quando la Moric gli chiede se sia il padre a fargli prendere i farmaci, il ragazzo risponde: «Sì, esatto, lo fa perché ha paura della verità, è un falso e un bugiardo».

Nina Moric lo incalza, gli chiede se Fabrizio Corona lo abbia mai picchiato. Carlos prima dice di no, poi ci ripensa e afferma: «Sì, certo». Il ragazzo ammette di frequentare ancora il padre per un preciso motivo: «Per pietà, perché voglio che cambi, ma non cambia quindi è tutto inutile, non lo asseconderò più. Non ho paura di lui». La vicenda, già sfociata in una denuncia da parte della croata ai danni dell'ex marito, assume adesso contorni davvero preoccupanti, soprattutto per la salute del giovane Carlos.

