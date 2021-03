Fabrizio Corona si ferisce per protesta in carcere: ora è piantonato in psichiatria

Fabrizio Corona per protesta si è ferito, rischiando la vita e ora è ricoverato in un reparto psichiatrico. Corona, non riuscendo a rispettare le regole, deve tornare in carcere, e la fine della pena è prevista per il 2024. Dopo aver spaccato anche il vetro di un'ambulanza, per protesta, ha riportato diverse ferite che gli sono costati 14 punti di sutura.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Corona in carcere, la madre: «Mio figlio perseguitato dalla... GOSSIP Fabrizio Corona, le foto dell'arresto (Diva e donna)

Per continuare la sua battaglia contro il ritorno in carcere ha deciso, anche se è ancora ricoverato, di iniziare lo sciopero della fame della sete, e adesso è arrivato al terzo giorno di privazione. Il pubblico di opinionisti si divide nel salotto serale di Barbara D'Urso a Live non è la D'Urso.

C'è chi comprende lo stato d'animo del fotografo, chi si schiera contro. Essendo affetto da un disturbo borderline di personalità, per ricevere le dovute cure per il quadro clinico che gli è stato diagnosticato, dovrebbe passare un periodo fuori dalla prigione.

Tante persone lo difendono, soprattutto lo star system e alcune sue ex. Dopo il gesto choc non sono mancate infatti le reazioni. La prima ex a schierarsi a suo favore è stato Asia Argento, che lo ha definito in un lungo post sui social, non un assassino e dicendo appunto che c'è troppo accanimento contro di lui, chiedendo giustizia per Fabrizio.

Ha preferito il silenzio l'ex moglie Nina Moric, a difenderlo però un'altra ex storica del fotografo, Belen Rodriguez, e anche lei chiede aiuto per Fabrizio Corona, per cui confessa, ha pianto tanto.

Dall'ospedale Niguarda di Milano i medici fanno sapere che non può muoversi da lì e che non ha accesso alla televisione né ai quotidiani, può solo parlare con il suo avvocato, che ha definito il gesto del suo assistito così: «Poteva rischiare grosso, non è un gesto dimostrativo. Rietene il provvedimento come l'incarnazione dei pregiudizi nei suoi confronti. Non cederà, la battaglia è appena cominciata».

Aveva parlato così a Live non è la D'Urso, qualche settimana fa, la mamma di Fabrizio Corona: « Si sta curando, sta meglio, ha una personalità borderline, con problematiche relative molto importanti. Ho dedicato la mia vita ai miei figli, sicuramente ho sbagliato anche io, non sono perfetta. Fabrizio sta pagando per le sue castronerie, ma sono stanca di giudizi morali, che sia sempre al centro dell'attenzione come unico untore. Ci vuole il cuore per giudicarlo, non solo con le carte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA