Corona: «Con la nostra storia Asia ha guadagnato 50 mila euro». E pubblica il suo messaggio di addio

«Ma quale contratto. La storia con Asia è stata una storia vera, vissuta. Ma si sa io sono Fabrizio Corona e sono cattivo per antonomasia». L'ex re dei paparazzi ha deciso di raccontare tutta la sua verità sul suo rapporto con Asia Argento. E lo ha fatto a modo suo. Approfittando della nascita del suo nuovo magazine "The King", il giornale online che esce oggi per la prima volta e che prende il nome da "King", il mensile che il padre Vittorio Corona diresse negli anni '90.

Dopo le foto di Corona e la Argento insieme, i baci, le polemiche, le voci su un contratto per lanciare la loro storia e i twitter di fuoco tra Asia e sua madre, Fabrizio svela tutto. E lo fa pubblicando persino il messaggio con cui l'attrice l'ha mollato.



«Con Asia c'è stato qualcosa, un'intesa sessuale pazzesca. Forse sarebbe potuta andare avanti ma lei non ha retto e mi ha mollato - racconta Corona in un'intervista - Ci sono rimasto male quando ha parlato di giostra. Su quella giostra lei ci è salita volontariamente. Per parlare della nostra storia ha fatto tre ospitate in tv, ha preso gettoni per oltre 50 mila euro. Lei sulla giostra ci è salita, si è divertita e ci ha pure guadagnato».

Poi Corona prosegue e parla del giorno in cui Asia l'ha lasciato. E' successo subito dopo i rumors su un contratto tra i due: «Mi ha mandato un messaggio con un video di Piero Campi. Ascolta al minuto 1.30. Addio». Cosa diceva al minuto 1.30?: «Vaff...». Senza peli sulla lingua, non c'è dubbio.

