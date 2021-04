Adriano Celentano a Corona: «Caro Fabrizio, l'unica via è Gesù: è ora che tu dia un senso alla tua vita»

Adriano Celentano torna a rivolgersi a Fabrizio Corona: «L'unica via è Gesù». Dopo le tre lettere dei mesi scorsi, oggi, sulla sua pagina Instagram, il cantante dedica a Corona un video, dove, sulle note del brano L'uomo nasce nudo (1969) scrive: «Caro Fabrizio, navigando sul tuo profilo, o meglio, zoppicando più che navigare (vista la mia attitudine all'imbranaggine) noto che hai la bellezza di un milione di follower. Questo cosa significa? Che un milione di persone sarebbero pronte a seguirti anche se il tuo modello di vita non è dei più apprezzabili?».

APPROFONDIMENTI PERSONE Adriano Celentano, fotostory MILANO Fabrizio Corona si ferisce ancora in carcere: «Mi sono morso... CANALE 5 Fabrizio Corona, la lettera di Adriano Celentano a Live non è... IL MESSAGGIO Adriano Celentano scrive una lettera a Fabrizio Corona: «Solo... GOSSIP Fabrizio Corona, le foto dell'arresto (Diva e donna)

Fabrizio Corona si ferisce ancora in carcere: «Mi sono morso come un cannibale, c'era sangue ovunque»

«Ciò che è davvero importante è il numero dei likes e dei commenti ricevuti e che proprio attraverso questi è possibile farsi un'idea sulla credibilità di un personaggio - continua Celentano nel suo messaggio -. Per cui non ho alcuna ragione di non credere che tu abbia un seguito così folto. Da Barbara D'Urso hai dichiarato di sentirti un pezzo della storia italiana. È vero, non hai detto una cosa sbagliata. Però adesso bisogna mettere a posto la storia. Ecco dunque un motivo dal quale potrebbe nascere l'idea: la vita per quanto possa essere lunga, è più corta di una manciata di secondi per cui non ci rimane che concentrarci seriamente sui pochi secondi rimasti prima che, di punto in bianco come un fulmine a ciel sereno, veniamo catapultati di fronte a un Padre a cui non è possibile mentire. Perciò dobbiamo darci da fare se non vogliamo perdere per sempre, le gioie di quella vita che (al contrario di quella terrena) è davvero eterna e piena di gaudio».

Fabrizio Corona, la lettera di Adriano Celentano a Live non è la D'Urso: «La più grande ingiustizia italiana»

Celentano, nel lungo scritto, continua così: «Caro Fabrizio la tua sofferenza è grande lo so, ma è proprio da questa sofferenza che devi risorgere. I giudici hanno fatto quello che la legge gli impone e tu devi accettarlo. Però non puoi vincere se non apri il tuo cuore al nuovo Fabrizio, quel Fabrizio che stupirà tutti, capace di accettare anche la durezza di chi, in questo momento, non vuole essere tenero. E io me lo sento che lo farai come quel giorno in cui hai portato due ragazzi in comunità salvandoli. Ecco il bravo ragazzo che hai detto di essere. Io ci credo che tu lo sia. Forse perché da qualche parte nel tuo corpo vedo stampata la Sua figura. Anche Lui è stato giudicato, ma a differenza di te, ingiustamente, troppo ingiustamente. Perché quelli non erano giudici, ma una manica di assassini assetati di sangue». Poi svela «un piccolo segreto»: «Forse l'avrò letto anche cinquecento di volte, eppure la sera quando già sono sotto le coperte, se non leggo un passo del Vangelo non mi addormento felice. È questa l'idea di cui ti parlavo. Caro Fabrizio, è arrivato il momento di scegliere, il tempo stringe e dobbiamo decidere da che parte andare prima che sia tardi. E l'unica via non solo per te, per me per chiunque, per tutti gli uomini del mondo, l'unica via è Gesù. Senza di Lui siamo già morti, fin dalla nascita».

Adriano Celentano scrive una lettera a Fabrizio Corona: «Solo tu puoi aggiustare il tuo sentiero»

Il commento di Asia Argento

Sono molti i commenti sotto il video di Celentano, tra tutti spicca quello di Asia Argento, ex compagna di Fabrizio Corona, che sostiene come un cambiamento sia già avvenuto nell'uomo: «La spiritualità e l’altruismo saranno la sua rinascita. Io vedo e sento che quello che hai predetto sta già accadendo. - scrive - Fabrizio è cambiato ed ora lo scopo della sua vita sarà più alto. Un abbraccio Adriano» conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA