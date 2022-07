Fabio Volo, furto della vespa mentre è in Norvegia. Appello sui social ai ladri: «Posso ricomprarla»

Disavventura per il cantante e scrittore Fabio Volo. Sulle sue pagine social, Fabio Luigi Bonetti, alisa Fabio Volo, ha voluto simpaticamente condividere la vicenda di cui è stato suo malgrado protagonista. Mentre era in Danimarca, qualcuno avrebbe rubato la vespa modello 50s dell'ex iena. La foto pubblicata mostra lo scrittore seduto sul mezzo e con un'espressione di gioia, non quella che di certo avrà avuto una volta scoperto il furto. Su Instagram ci scherza su e scrive: «Ciao Ciao vespetta, mentre lavoravo in Norvegia ti hanno rubata. Cari ladri, posso ricomprarla?»

L'artista, rivolge anche un messaggio «ai due ragazzi che l'hanno rubata e che si vedono nelle telecamere di sorveglianza: se per caso vedete questo post - dice rivolgendosi agli autori del furto - io sarei felice di ricomprarla. Spero non la smontiate e vendiate a pezzi. Non vi racconto l'umiliazione della denuncia e della procedura perché non mi interessano le polemiche. Nel mondo ci sono problemi reali questa è solo una seccatura e un piccolo dolore, perché ero molto affezionato».