Fabio Maria Damato, chi è l'ex manager di Chiara Ferragni: età, carriera, il caso Balocco e lo scontro con Fedez

Scossone nel mondo della moda e dell'universo Ferragni dopo la notizia ufficiale dell'allontanamento di Fabio Maria Damato, uno dei più stretti collaboratori di Chiara Ferragni. Damato, che per anni ha ricoperto il ruolo di General Manager di The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection, è stato una figura chiave nell'impero dell'influencer. Tuttavia, una serie di controversie legate alle responsabilità del caso Balocco (e non solo) hanno portato al suo allontanamento. Il manager, al centro di alcune presunte liti tra la Ferragni e Fedez, lascerà il suo incarico: l'evento non solo riflette le turbolenze interne al gruppo, ma apre anche un nuovo capitolo nella storia dell'imprenditrice digitale più famosa d'Italia: i poteri gestionali che erano di Damato, infatti, saranno assunti dalla madre di Chiara.

Fabio Maria Damato, chi è

Fabio Maria Damato, nato a Barletta, è stato una figura centrale nell'impero di Chiara Ferragni, una delle influencer e imprenditrici più note a livello globale. Laureatosi in Economia aziendale all'Università Bocconi di Milano nel 2008, Damato ha iniziato la sua carriera nel giornalismo di moda, collaborando con prestigiose riviste come Amica e MF Fashion, e con testate giornalistiche di rilievo come Il Corriere della Sera e Class Editori. Di lui non si conosce l'età, ma se si è laureato nel 2008 possiamo immaginare che abbia circa 36 anni.

Il legame con Chiara Ferragni

Nel 2017, Damato ha fatto un'importante svolta nella sua carriera entrando a far parte del team di Chiara Ferragni. Ricoprendo ruoli cruciali come General Manager di The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection, è diventato una presenza fissa accanto all'imprenditrice, tanto da essere definito da lei stessa come "il suo braccio destro e sinistro". Damato non solo gestiva i principali impegni lavorativi di Ferragni, ma era anche coinvolto nella scelta degli outfit dell'influencer, come dimostrato durante il Festival di Sanremo 2023.

Il caso Balocco e le accuse di truffa

La reputazione di Damato è stata messa a dura prova dall'inchiesta sul pandoro Balocco e altre iniziative legate alla beneficenza, come le uova di Pasqua e le bambole Trudi. Questi prodotti, commercializzati sotto il marchio di Chiara Ferragni, hanno portato a una multa dell'Antitrust e a un'indagine della Procura di Milano per truffa aggravata. Sia Ferragni che Damato sono stati indagati in merito.

Lo scontro con Fedez

Il rapporto tra Damato e il marito di Chiara Ferragni, il rapper Fedez, è stato segnato da tensioni crescenti, soprattutto dopo l'esplosione del caso Balocco.

In un'intervista a "Belve" nell'aprile 2024, Fedez ha ammesso che il caso ha influito sulla crisi del loro rapporto, pur non essendo l'unico motivo. Fedez ha criticato duramente il comportamento di Damato, sostenendo che avrebbe dovuto assumersi maggiori responsabilità per i problemi legati alla gestione dei prodotti controversi.

L'allontanamento

Il 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato ha lasciato ufficialmente il suo ruolo di direttore generale e consigliere delle società di Chiara Ferragni. L'annuncio è stato dato da Fenice e TBS Crew, che hanno parlato di un «percorso di rinnovamento aziendale». Questo cambiamento è stato interpretato come un segnale chiaro della volontà di Chiara Ferragni di imprimere una nuova direzione alla sua azienda, culminata nella nomina della madre, Marina Di Guardo, a direttore generale della Sisterhood, con poteri gestionali che prima erano nelle mani di Damato.