Ezio Greggio e la fidanzata Romina, 39 anni di differenza: «L'età non conta»

Ultimo aggiornamento: 27 Aprile, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“L'ho conosciuta qualche anno fa quando era testimonial di una grande azienda di bellezza”,racconta di come ha conosciuto l’attuale, che ha 39 anni meno di lui, date le sue 65 primavere opposte alle 26 della sua dolce metà: “Ora è ballerina nel cast di “Colorado”. Ma lei non è solo una ragazza affascinante, ha anche una concezione positiva della vita”.La differenza d’età non conta, dato che lui si tiene in forma: “Ridere – ha spiegato il comico conduttore attore e regista in un’intervista a “Gente” - per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria. La differenza di età non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei”.Conduttore storico di “Striscia la notizia”, tg satirico ideato e condotto da Antonio Ricci, ha lasciato lo scettro all’accoppiata formata da Michelle Hunziker e Jerry Scotti, ma comunque il suo lavoro non si ferma: “Non vi libererete di me facilmente. Presto mi vedrete alla guida di un altro programma tv e in un film”.