Evan Ellingson è morto, l'ex attore prodigio di CSI aveva 35 anni

Evan Ellingson, ex attore prodigio americano è morto secondo quanto riporta TMZ. Ellingson, che non appariva in televisione da oltre un decennio, è deceduto domenica nella sua casa nella Contea di San Bernardino, dove il suo corpo è stato trovato nella camera da letto, secondo quanto riferito dall'ufficio del coroner. Le circostanze esatte della sua morte non sono ancora chiare, ma le autorità ci dicono che al momento non sembra esserci stato alcun coinvolgimento di terze parti. Il padre di Evan, Michael, è stato in grado di fornire qualche dettaglio in più a TMZ: Evan aveva avuto problemi legati alle droghe in passato, ma ultimamente stava meglio, e la sua improvvisa scomparsa è stata uno shock totale per la famiglia. Ellingson è meglio ricordato per aver recitato accanto a Cameron Diaz nel ruolo di suo figlio adolescente nel film del 2009 "La Custode di Mia Sorella". Era anche noto per il suo ruolo ricorrente come Kyle Harmon in "CSI: Miami"... dove ha recitato per un totale di 18 episodi in 3 anni. Aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo all'età di 13 anni con un piccolo ruolo in un film per la televisione e un'apparizione come ospite in "General Hospital". Evan Ellingson scompare all'età di soli 35 anni.