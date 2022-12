Eva Kaili, sequestrati 750mila euro all'eurodeputata: nella valigia tagli da 20 e 50 euro

Soldi, tanti, cash. È nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro l'importo in contanti sequestrato nell'abitazione della vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili e nelle borse che suo padre trasportava quando è stato fermato dalle autorità.

Il denaro non è stato ancora contato ma, secondo il quotidiano belga L'Echo le prime stime parlano di oltre 750mila euro in tagli da 20 e 50 euro: seicentomila euro erano nella valigia portata dal padre di Kaili e il resto nell'abitazione dell'eurodeputata greca. L'autorità ellenica per l'antiriciclaggio, nel frattempo, ha congelato gli averi della vicepresidente dell'Eurocamera.

LA VICENDA - In carcere quattro dei sei fermati nell'ambito delle indagini sulle sospette tangenti dal Qatar all'Eurocamera. La giustizia belga ha convalidato gli arresti di Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Niccolò Figa-Talamanca e della vice presidente del Parlamento Ue Eva Kaili in una giornata che ha visto ulteriormente allargarsi l'inchiesta condotta da Michel Claise. Ad essere perquisita, infatti, è stata l'abitazione di un altro eurodeputato socialista, Marc Tarabella. Mentre dal Qatar è arrivata una prima, netta reazione. «Respingiamo categoricamente qualsiasi tentativo di associarci all'inchiesta», ha dichiarato il ministero degli Esteri di Doha spiegando che i rapporti internazionali qatarini coinvolgono le istituzioni, non le singole persone, e sono improntati al rispetto delle leggi internazionali. La decisione sulla convalida degli arresti è arrivata, come previsto, a 48 ore dal fermo. L'accusa è quella di partecipazione a organizzazioni criminali, riciclaggio e corruzione. Rilasciati con la condizionale il padre di Kaili e il quarto italiano, Luca Visentini, segretario generale della confederazione internazionale dei sindacati. Nella comunità europea di Bruxelles, nel frattempo, l'imbarazzo cresce.