Eva Henger ricoverata in ospedale a Roma dopo l'incidente. «Subirà diverse operazioni»

«Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli». L'annuncio è arrivato dal marito di Eva Henger Massimiliano Caroletti, che al settimanale Novella 2000 ha voluto aggiornare i tanti fan della modella ungherese sulle sue condizioni di salute dopo il grave incidente d'auto, avvenuto il 29 aprile in Ungheria, in cui è stata coinvolta la coppia. L'attrice, dopo aver subito diversi traumi, è stata ricoverata in ospedale e, a causa del peggioramento delle sue condizioni, è stata operata d'urgenza. Per sottoporsi a cure più appropriate, Eva è stata poi trasferita a Roma in eliambulanza e ospitata nella clinica Villa Parioli.

SUI SOCIAL

Molti i messaggi di incoraggiamento arrivati alla Henger sui sociale. Massimo Boldi, grande amico dell'attrice, ha scritto su Facebook: «È arrivata a Roma su un jet privato ed è ricoverata in una clinica romana. Forza Eva, i tuoi amici ci sono sempre». La modella, dopo la garnde paura per l'incidente, il dolore per le tante fratture riportate, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto mano nella mano con il marito in ospedale: «Oggi ci hanno riunito finalmente - ha scritto - per continuare insieme questo percorso che resterà per la nostra vita indubbiamente il più difficile. Ci uniamo al cordoglio delle famiglie delle due vittime e ringraziamo enormemente tutti i soccorsi e la sanità ungherese di cuore, persone meravigliose». I due, infatti, inizialmente erano stati trasportati in due ospedali diversi.