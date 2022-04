Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti in due ospedali a 200 km di distanza: «Mi fa impazzire»

Grande paura per Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti per il brutto incidente in cui sono rimasti coinvolti giovedì in Ungheria. Entrambi hanno riportato delle gravi fratture, ma non sono in pericolo di vita. Eva e Massimiliano sono stati trasportati in due ospedali differenti, distanti circa 200 chilometri fra loro. In una Instagram story l'imprenditore ha mandato un messaggio alla moglie, da cui traspare tutto il suo dolore per non poter essere accanto a lei: «Non potersi tenere per mano in un momento come questo mi fa impazzire». In allegato un selfie di coppia e un incoraggiamento: «Sei tutta la mia vita! Daje amore mio».

Il messaggio del marito Massimiliano Caroletti

«Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti», aveva scritto Massimiliano ieri su Instagram. «Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali... ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima», ha aggiunto. Sulla dinamica dell'incidente aveva precisato: «Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l'affetto!». E infine: «Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km da qui. Daje amore mio daje... Non si molla mai. Ti amo».

Incidente Eva Henger, cosa è successo

Secondo quando ricostruito, Eva Henger e Massimiliano Caroletti giovedì stavano viaggiando in autostrada per andare a prendere un cucciolo di cane, un regalo per loro figlia, Jennifer, 14 anni. Poi l'incidente frontale, con un'auto che tentava un sorpasso dalla corsia opposta. La coppia nell'altro veicolo sarebbe deceduta sul colpo. La Henger e marito hanno riportato numerose fratture, che saranno ridotte chirurgicamente nei prossimi giorni.