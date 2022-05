Eva Henger, dopo l'incidente il cuore del marito si era fermato. «Il massaggio cardiaco gli ha rotto lo sterno»

Migliorano le condizioni di Eva Henger e del marito Massimiliano Caroletti dopo il brutto incidente che li ha coinvolti il 29 aprile in Ungheria. Lo rivela Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, in diretta a Pomeriggio 5: «Eva dovrebbe essere operata domani mattina (martedì 3 maggio). Non l'hanno fatto subito perché il forte trauma ha influito sulla milza che ha condizionato alcuni valori del sangue, al momento sballati».

«Il cuore di Massimiliano Caroletti si era fermato»

Eva Henger dovrà affrontare diverse operazioni a seguito della frattura del braccio, del tallone e del femore. Alessi, inoltre, ha aggiunto: «In passato ha sofferto di attacchi di panico e la notizia della morte degli altri due passeggeri, una donna di 68 anni e un uomo di 71, l'ha veramente traumatizzata». E sul marito Massimiliano Caroletti ha rivelato: «Si è rotto lo sterno, non per l'impatto con l'altra automobile, ma per il massaggio cardiaco effettuato dal vigile del fuoco perché il suo cuore si era fermato».