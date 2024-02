Eurovision 2024, la buona notizia per Angelina Mango: la profezia di 'Amici' si sta avverando?

Martedì 13 Febbraio 2024, 08:17

Con l'entusiasmante vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 e il suo imminente debutto all'Eurovision Song Contest come rappresentante dell'Italia, si amplifica il fervore intorno alla sua straordinaria ascesa nel mondo della musica. Angelina si prepara a brillare su un palcoscenico internazionale, alimentando la narrazione di un destino che lascia un'impronta indelebile nella storia della musica italiana. Nel frattempo, spunta un'altra notizia entusiasmante per lei: andiamo a scoprire insieme cosa prevedono per lei i bookmakers in vista proprio dell'Eurovision.



