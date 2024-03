Eros Ramazzotti festeggia il compleanno del figlio Gabrio Tullio con l'ex moglie Marica Pellegrinelli e il nipote Cesare

Rimpatriata a Roma per Eros Ramazzotti e parte della sua famiglia allargata. Come riporta il settimanale Chi, il cantautore. 60 anni portati benissimo, si è incontrato con l'ex seconda moglie, la modella Marica Pellegrinelli per festeggiare il compleanno del loro secondogenito Gabrio Tullio che ha compiuto 9 anni. La copia ha anche Raffaella Maria, 12 anni. Con la modella, 35 anni, è arrivato anche l'attuale compago William Djoko, 39 anni, cantante e produttore musicale. Alla festa c'erano anche Cesare, un anno da compiere, primo nipote di nonno Eros, figlio di Aurora, primogenita del cantante e di Michelle Hunziker, prima moglie di Ramazzotti.

