Erin Doom è Matilde: ecco chi è l'autrice del best seller del 2022 “Fabbricante di lacrime”. Dove incontrerà i lettori

Matilde, emiliana, laureata in Legge e, soprattutto, scrittrice di bast seller con lo psudonimo di Erin Doom. Eccola in un tailleur pantalone celeste pastello di fronte a Fabio Fazio a CheTempoCheFa. Martedì 16 maggio è previsto l'atteso ritorno in libreria dell'autrice da 700mila copie grazie a «Nel modo in cui cade la neve» e «Fabbricante di lacrime», il libro più venduto del 2022. Adesso tocca a «Stigma», sempre edito da Magazzini Salani, una storia (di 528 pagine) che promette di essere travolgente, ricca di emozioni e anche di tormenti. Di lei si sa solo che si chiama Matilde, ha circa 30 anni, vive in Emilia Romagna, ha studiato Giurisprudenza e coltiva da sempre la passione per la scrittura. Magazzini Salani ha scoperto il talento di Erin Doom su Wattpad, la piattaforma di autopubblicazione dove le sue storie avevano già conquistato il cuore di numerose lettrici e lettori. È stato poi grazie alla spinta di TikTok che Erin Doom è diventata uno dei fenomeni più amati dalle nuove generazioni e non solo. Ora l'attesa per questo svelamento e per l'uscita del nuovo romanzo.

Chi è

I capelli lunghi biondo-ramati il sorriso emozionato: Erin Doom, l'autrice bestseller di Fabbricante di lacrime (Magazzini Salani), ribattezzata l'Elena Ferrante dei giovani per la sua identità misteriosa, ha rivelato finalmente il suo volto a Che tempo che fa. «Sono sempre stata una persona molto introversa, molto riservata», ha raccontato a Fabio Fazio confermando di chiamarsi Matilde ma mantenendo il riserbo sul cognome. «Quando ho iniziato questo percorso ho scelto lo pseudonimo e l'anonimato per viverlo nel modo più confacente alla mia indole.

L'anno scorso è stata al Salone del Libro di Torino in veste di spettatrice, per seguire un evento a lei dedicato: «Avevo scritto una lettera apposta, ma il personale della sicurezza non mi ha fatto entrare, perché era tutto pieno», ha spiegato l'autrice più amata e venduta in Italia nel 2022, con 500mila copie per Fabbricante di lacrime e 200mila per il secondo romanzo, Nel modo in cui cade la neve.

Quanto allo pseudonimo scelto, «Erin è un nome di origine irlandese che richiama i concetti libertà, natura, spazi aperti. Doom mi piaceva per l'ambivalenza, perché in inglese vuol dire destino e condanna, e ogni cosa, a seconda di come noi ce la viviamo, ha un'accezione negativa e positiva».

Anche i genitori, ha confessato la scrittrice ammettendo di avere «la tachicardia», hanno scoperto tardi la verità: «Ho studiato legge e ho iniziato a scrivere durante l'università. Di giorno studiavo e la notte facevo appunti al computer. ora finalmente i miei non devono più mantenere il segreto: lo sanno solo la mia famiglia e le mie più care amiche, sette persone in tutto». Anche sul set del film tratto dal suo primo libro «mi sono presentata come la stagista dell'ufficio marketing della casa editrice» e ai firmacopie è rimasta «nascosta negli sgabuzzini».

Gli incontri con i lettori

Ora torna in libreria il 16 maggio con Stigma, primo capitolo di una nuova saga che vede protagonisti Mireya e Andras, in uscita per Magazzini Salani che presenterà al pubblico, incontrando finalmente i fan, il 16 maggio alle 17.30 al The Space Cinema Odeon a Milano, il 17 alla Feltrinelli Appia di Roma, poi il 27 maggio alle 15, alla Mondadori Megastore di Marcianise, in provincia di Caserta e il 28 maggio alle 16 alla Libreria Ubik I Portali di Catania. «Questa storia nasce molti anni fa - ha anticipato - e tocca valori molti importanti, l'amore, l'amicizia i legami familiari». Infine un messaggio in telecamera, rivolto ai lettori: «Voglio ringraziarli della stima che hanno avuto per me in questi anni senza mai vedermi, si sono fidati di quello che ho scritto, spero di poterli finalmente ringraziare tanto».