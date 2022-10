Enzo Gragnaniello, malore durante un concerto a Caserta: intervento chirurgico nella notte

Notte di paura per Enzo Gragnaniello, il popolare cantautore napoletano colto da malore sul palco in piazza Kennedy a Camigliano, in provincia di Caserta. Gragnaniello, 67 anni, stava lasciando il palco quando s'è accasciato. Immediati i soccorsi. Come racconta CasertaNews, l'autore è stato accompagnato all'ospedale civile di Caserta dal 118 dove i medici sono stati costretti ad intervenire per l'impianto di uno stent cardiaco. Passato lo spavento, questa mattina il cantante ha rassicurato la moglie e tutti i familiari con una videochiamata.

