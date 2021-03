Enrico Vaime e il «senso d'umorismo diventato carne e ossa», il ricordo di Marco Presta

Enrico era il senso dell’umorismo diventato creatura in carne e ossa, passare due ore con lui significava ascoltare battute fulminanti, strabilianti piroette verbali e racconti meravigliosi su Flaiano, Zavattini, Marcello Marchesi. Io ho avuto la fortuna di essergli amico e di lavorare con lui, vederlo seduto al tavolo a inventare gag è un ricordo che non baratterei con niente. Enrico che fumava tutte le sigarette del mondo, Enrico che carezzava il suo cane – perché i cani sono «brave persone» – , Enrico che guardava con ironia tutto, anche il suo talento, Enrico che amava i figli con una profondità che quasi lo imbarazzava, Enrico sempre generoso ai limiti della dissipazione, Enrico scrittore straordinario e affabulatore affascinante, Enrico cinico come tutti i veri, grandi romantici, Enrico che ti spiegava perché «Stardust» è la canzone più bella del mondo, Enrico malinconico e solo, come capita sempre ai grandi umoristi. Ci ha lasciato tanto, più di quanto lui stesso non immaginasse. Da oggi, quando guarderò le nuvole nel cielo, penserò che è solo il fumo della sua ennesima sigaretta.

APPROFONDIMENTI ROMA Morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della radio e... SPETTACOLI Morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della radio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA