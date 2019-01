Enrico Ruggeri, incidente da brivido nel viadotto: «Quattrocento metri di testa-coda»

Un brutto incidente, per fortuna senza conseguenza, per Enrico Ruggeri. Il cantante ha fatto sapere dal suo account Instagram di essere uscito illeso dopo 400 metri di testa-coda con la sua auto in un viadotto, riportando solo danni (importanti) al veicolo.

Dal suo profilo Enrico ha postato la foto della sua macchina incidentata, seguita dalla didascalia: “Dopo 400 metri di testa-coda su un viadotto non è neanche conciata così male. Grazie a @riknocera anche da parte di @lavalentinaspada e @stefaniaalati #incident #ice #survivor #ohmygod #fear #miracle #culo”.

Negli hashtag Ruggeri ha inserito anche #miracle, #survivor (sopravvissuto) e giustamente #culo per sottolineare la pericolosità dell’accaduto. Dalla didascalia nei tag si capisce che insieme a lui c’erano anche due passeggere, Stefania e Valentina, sedute sui sedili posteriori, anche loro fortunatamente uscite senza danni dal testa-coda.



