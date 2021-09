Enrico Brignano e Flora Canto, la proposta di nozze all'Arena di Verona. Lei: «Sei matto!»

Giovedì 16 Settembre 2021, 18:43

Una sopresa spettacolare, nel vero senso della parola. Enrico Brignano, durante una delle prime rappresentazioni del suo show Un’ora sola vi vorrei, avvenuta sul palco dell’Arena di Verona, ha chiesto alla compagna Flora Canto di sposarlo. Il colpo di scena arriva verso la fine, quando il comico romano è sceso dal palco per avvicinarsi alla prima fila. Brignano va direttamente dalla fidanzata, che l’ha reso padre per la seconda volta da pochi mesi, e, con in sottofondo «A te» di Jovanotti, le chiede: «Vuoi sposarmi?». Il labiale della Canto, visibilmente emezionata ed in inbarazzo, è eloquante: «Sei matto!». Uno scorscio d'applausi si leva dalle platee per questa scena così romantica e, in qualche modo, già vista.

APPROFONDIMENTI PERSONE Nato il secondo figlio della coppia di attori PERSONE 5 curiosità sul comico che non tutti conoscono - Video TELEVISIONE Il monologo di Enrico Brignano sul tipico frutto natalizio: i...

Stasera in tv 21 agosto «Sharm El Sheik», la commedia estiva con Enrico Brignano e Giorgio Panariello

Fu infatti Fedez, durante un suo concerto proprio all’Arena di Verona, a fare la proposta di matrimonio a Chiara Ferragni. «Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato..

Sarà Difficile dimenticare questo giorno..TI AMO», ha scritto la futura moglie di Brignano su Instagram postando sui social la foto assieme al comico. E ancora: «Qualora ve lo stiate domandando.. Ho detto SI.». Nelle immagini, l’attrice ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha gli occhi lucidi e sfoggia l’anello con il diamante che il compagno le ha appena donato. «Serata fantastica, pubblico stupendo, posto straordinario… io sono stato ‘brillante”», ha scherzato invece Brignano.