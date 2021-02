Enrico Brignano e Flora Canto in attesa del secondo figlio

Un secondo bebè in arrivo per Enrico Brignano e la sua compagna Flora Canto. Ad annunciarlo è la stessa attrice romana in un post instagram, in cui si mostra felice con un'aderente abito rosa che mostra la sua già ben visibile dolce attesa. Le prime voci riguardo una sospetta gravidanza avevano già iniziato a circolare in estate, quando i follower avevano notato forme morbide sospette, ma Flora allora aveva smentito con ironia «La mia pancetta.....ebbene sì...Mi sono fatta fuori due fette di anguria sane sane!!!!"», aveva scritto.

Il secondo figlio arriva per la coppia dopo la gioia della piccola Martina avuta 3 anni fa. «In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina...» scrive l'attrice nel post Instagram dell'annuncio.

«Ed è così che ti abbiamo cercato ,voluto e desiderato tanto.. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte..😉 Il nostro piccolo secondo miracolo di vita❤️» conclude.

Ora crescono i rumors che vogliono il comico romano e l'attrice convolare presto insieme a nozze. Il giornalista Santo Pirrotta nel corso della trasmissione Ogni Mattina condotta da Adriana Volpe su Tv 8 aveva anticipato. «C'è un pancino che ancora non si intravede. E pensare che Flora, in una recente intervista, disse 'una volta che aspetto il secondo figlio, costringerò Enrico a sposarmi'. Sarà la volta buona?"» aveva detto. Ma ancora nessuna traccia della proposta ufficiale.

Nel passato di lui c'è già un matrimonio, quello nel 2008 con la ballerina Bianca Pazzaglia. Per lei, invece si tratterebbe di prime nozze, dal momento che è stata legata al conduttore Filippo Nardi ma senza sposarlo. Il primo incontro tra Flora ed Enrico è arrivato quando entrambi erano impegnati, ma niente ha fermato il nascere del loro amore. «All'epoca - ha confidato lei - io ero fidanzata, lui sposato. Poi, qualche tempo dopo ci siamo fidanzati. Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomo all'antica. E' generoso e premuroso».

