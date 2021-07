Ennio Morricone: a un anno dalla sua morte, il video-ricordo del Maestro

Martedì 6 Luglio 2021, 18:44

È passato un anno dalla morte del Maestro premio Oscar Ennio Morricone: il 6 luglio 2020 il mondo intero si fermava, incredulo, di fronte alla notizia della scomparsa di uno di quei personaggi che con il suo genio ha cambiato per sempre la percezione della musica e del cinema.



Un anno dopo, è a lui che viene intitolato l'Auditorium Parco della Musica di Roma: la Sindaca Virginia Raggi, insieme alla famiglia del Maestro, lo hanno ricordato con una targa proprio lì, in quel posto dove il compositore e direttore d'orchestra ormai era di casa, con la sua musica immortale. Il ricordo del Maestro in questo video.