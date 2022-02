Emma Muscat rappresenterà Malta all'Eurovision Song Contest 2022

Domenica 20 Febbraio 2022, 12:31

Anche Emma Muscat parteciperà all'Eurovision Song Contest, rappresentando Malta. Emma - originaria proprio di Malta - ha infatti vinto il contest Eurovision Song Malta, accedendo di diritto quindi alla manifestazione ufficiale, che ricordiamo si terrà il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. L'artista è arrivata prima grazie ai voti della giuria e al televoto, davanti a Aidan Cassar e Nicole Azzopardi. Emma Muscat porterà sul palco il brano Out of Sight. Foto: Warner Music/Musica: Elevate from BenSound

