Emma Marrone, le prime esibizioni con il papà Rosario morto a 66 anni: «Grazie per tutto l'amore che ci avete donato»

«Grazie per tutto l'amore che ci avete donato», Emma Marrone saluta così i fan e gli amici che le sono stati accanto in queste ore dolorose dopo la morte del papà Rosario Marrone. Era stata proprio lei ad annunciarlo con un post: «Buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca».

Rosario Marrone è morto all'età di 66 anni. Ancora sconosciute le cause. Abbracci e condoglianze dai fan della cantante e da nomi noti come quello di Chiara Ferragni, Rocio Morales e Giulia Salemi.

E' stato proprio lui, chitarrista, ad aver trasmesso alla figlia la passione per la musica, facendola partecipare già da bambina alle esibizioni dei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi nei quali Rosario Marrone suonava. Sul suo profilo Instagram negli anni ha condiviso foto con la figlia, la famiglia e l'amato cane Gaetano.

Gli esordi con il papà

Gli esordi della carriera di Emma Marrone sono legati in modo indissolubile alla figura del padre, che le ha trasmesso la passione per la musica fin da bambina. Inizialmente la cantante salentina si esibiva con lui e con la sua band in piccoli locali, per far conoscere al pubblico la proprio musica e coltivare il suo talento. Il rapporto tra i due era molto stretto, tanto che Rosario è sempre stato per lei un punto di riferimento. Il 66enne non ha mai smesso di accompagnare la figlia durante il suo percorso artistico, seguendola in diversi tour in giro per l'Italia ed esibendosi al suo fianco anche su alcuni palchi importanti. "Il mio vecchio lupo", era il modo simpatico con il quale pare che Emma fosse solita chiamare il padre, che da anni è sposato con Maria Marchese, madre della cantante.