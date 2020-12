Emma Marrone, morto il cane di famiglia: «Ciao Gaetano, sei stato uno dei regali più belli»

È morto Gaetano, il cane della famiglia di Emma Marrone. La cantante gli era particolarmente legata, e ha voluto darne notizia ai suoi followers attraverso un post su Instagram. «Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere,ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto», queste le parole della cantautrice pugliese.

