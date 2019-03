Emma Marrone sbotta in strada a Roma con il paparazzo: la cantante su tutte le furie

Emma Marrone, dopo le numerose polemiche legate alle sue dichiarazioni durante il concerto di Eboli, tenta di rilassarsi con un po’ shopping a Roma, ma la presenza di un paparazzo la manda su tutte le furie.

La cantante, archiviate le spiacevoli polemiche, ha deciso di andar a fare un po’ di spese in giro per la Capitale. Emma forse ha un po’ esagerato con gli acquisti e, fotografata da “Nuovo”, ha diversi problemi a far entrare il frutto dello shopping nel bagagliaio della sua piccola auto. La Marrone le prova tutte ma nonostante i tentativi di fare spazio, il portellone posteriore non si chiude. Ad aggravare la situazione la presenza di un paparazzo che manda davvero su tutte le furie uno stremata Emma...

Ultimo aggiornamento: 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA