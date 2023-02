Emma Marrone, chi è l'artista scelta da Lazza per il duetto con la violinista Laura Marzadori a Sanremo

Lazza duetta con Emma Marrone, accompagnati dalla violinista Laura Marzadori. Il trio eseguirà sul palco di Sanremo «La fine», brano di Nesli e reinterpretato da Tiziano Ferro. Grande attesa da parte del pubblico per il ritorno di Emma all'Ariston: ora non è più una bambina ma un'artista affermata che affiancherà il giovane Lazza.



Chi è Emma Marrone

Emma Marrone è una cantante, discografica e produttrice italiana, ha 37 anni ed è nata a Firenze. Ha partecipato con enorme successo all’edizione 2009/2010 di Amici, due volte al Festival di Sanremo (vincendo una volta). Emma è anche giudice del programma X Factor e partecipa, per la seconda volta, a Sanremo 2022 con il brano Ogni Volta è Così piazzandosi al sesto posto.



Emma Marrone all’anagrafe Emmanuela Marrone, è nata a Firenze il 25 maggio 1984. Emma è cresciuta a Sesto Fiorentino, fino al suo trasferimento ad Aradeo, in provincia di Lecce.

Partecipa al programma SuperStar Tour, insieme ad altre aspiranti cantanti, ma senza ottenere il successo sperato. Partecipa ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi nel 2009/2010, vincendo il programma. (Scopri chi sono i concorrenti di Amici 18). Dopo la partecipazione ad Amici, pubblica il suo primo EP “Oltre” che contiene il singolo di esordio “Calore“. Segue il suo primo tour e poi la pubblicazione del suo primo album “A me piace così” che debutta alla seconda posizione della classifica FIMI ed ottiene un discreto successo. Nel 2011 partecipa con i Modà al Festival di Sanremo dove ottiene il secondo posto con la canzone “Arriverà“. Nello stesso anno pubblica l’album, doppio disco di platino, “Sarò libera” che contiene le canzoni “Tra passione e lacrime” e “Io son per te l’amore”. A Dicembre ’22 è giudice nella gara di inediti di Amici che vede vincitrice Angelina Mango, figlia del celebre cantautore scomparso.

Emma a Sanremo

Nel 2012 Emma partecipa al Festival di Sanremo da solista presentando la canzone “Non è l’inferno”, sempre scritta da Kekko Silvestre dei Modà. Stavolta riesce a vincere il Festival e nello stesso anno torna ad Amici nella sezione big del programma, ottenendo il secondo posto alle spalle di Alessandra Amoroso. Nel 2013 arriva il quarto album in studio “Schiena”, in cui sono presenti brani come “Amami”, scritta dalla stessa Marrone, “Dimentico Tutto” e “L’amore non mi basta”. Il disco la consacra come cantautrice e avrà grande successo. Per molte edizioni di Amici sarà direttore artistico di squadra, partecipa nel 2014 all’Eurovision Song Contest, posizionandosi però solo 21esima. Nel 2015 collabora, per il brano Con le nuvole, con Dardust, che scrive il testo.