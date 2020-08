Emma Marrone, lo straziante messaggio di addio alla giovane fan: «Ho il cuore spezzato»

«Ciao piccoletta mia. Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso». Questo il messaggio di addio a una sua giovane fan postato dalla cantante Emma Marrone nelle stories di Instagram. «Ho il cuore spezzato in due. Non scorderò mai la tua dolcezza e il tuo viso così pulito e puro come il tuo cuore. Ti mando un bacio. Proteggici da lassù. Ti voglio bene Antonella»

Emma Marrone nuova testimonial di Zalando: «Ciò che indosso deve rappresentarmi»

Un messaggio commosso quella della cantante vincitrice della nona edizione di Amici di Maria de Filippi, che pubblica un selfie che la ritrae fianco a fianco con la ragazza, entrambe sorridenti e spensierate. Emma ha vissuto lei stessa un momento difficile dal punto di vista della salute. Qualche hanno fa ha dichiarato di aver lottato e sconfitto il cancro. La sua esperienza ha dato forza a tutte le persone che si sono trovate o che si trovano nella sua stessa situazione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA