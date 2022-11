Emma Marrone cambia look, le lacrime: «Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento»

«Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento», è una Emma Marrone nuova (anche nel look) quella che torna a parlare del papà Rosario morto due mesi fa. «Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto. Io so chi ero quando c’era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo». Ha abbandonato il biondo ed è tornata al suo colore naturale: un castano scuro. «Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all’improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata».

La cantante presente a “Luce!” a Firenze racconta del suo momento di dolore. Un legame fortissimo quella che Emma aveva con il padre morto di leucemia.

La voce della Marrone è rotta dalle lacrime ma non si è fermata e ha continuato a raccontare di quanto fosse unico il padre. Rosario Marrone, che l'ex di Amici chiamava Peter Pan per il suo spirito fanciullesco, faceva l’infermiere e se qualcuno era impossibilitato a raggiungere l’ospedale era lui ad andare dai pazienti per le medicazioni.