Emma e la malattia: «Ho fatto i controlli, per la prima volta va tutto bene»

«Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene bene veramente. Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi». Emma posta su Instagram un messaggio per condividere con i suoi fan un momento di gioia.

Era il 20 settembre dell'anno scorso quando la cantante annunciava di doversi fermare per un serio problema di salute. Oggi, dopo 9 mesi di paure, Emma può tornare finalmente a sorridere. Già da giovanissima aveva dovuto affrontare un tumore, e che oltretutto arrivava in un momento particolare, alla vigilia della pubblicazione di un nuovo album. Quei tempi sembrano fortunatamente passati.

